ФАС оштрафовала Банк Москвы на 200 тыс. руб. за некорректную рекламу

Фото: ИТАР-ТАСС

Московское управление ФАС России оштрафовало на 200 тысяч рублей ОАО АКБ "Банк Москвы" за нарушение законодательства о рекламе.

Как сообщается на сайте ведомства, комиссия антимонопольного органа зафиксировала нарушения статьи 5 Федерального закона "О рекламе" еще в июне 2012 года.

"Банк Москвы" размещал на Садовой-Черногрязской улице наружную рекламу, в которой говорилось: "Кредитуйтесь комфортно за 1 час без комиссии". В рекламе отсутствовала часть необходимой информации об услуге и условиях ее приобретения или использования.

Кроме того, данная реклама размещена около дороги, поэтому время ознакомления с ней предельно мало. Это не позволяет в полной мере воспринять важную информацию, а значит, может ввести в заблуждение потребителей. У них может появиться желание воспользоваться услугами, не ознакомившись с существенными условиями.

Поскольку Банк Москвы уже не в первый раз нарушает закон о рекламе, антимонопольная служба приняла решение наложить на него штраф в размере 200 тысяч рублей.