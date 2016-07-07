Штрафы за ведение бизнеса без лицензии могут увеличить в десятки раз

Фото: ТАСС/Митя Алешковский

В Госдуму внесли законопроект об ужесточении административной ответственности за предпринимательскую деятельность без лицензии. Документ опубликован в базе данных нижней палаты парламента.

Законопроект предлагает увеличить штраф для граждан с 2-2,5 тысячи до 40-50 тысяч рублей, а для должностных лиц – с 4-5 тысяч до 40-50 тысяч рублей.

При этом полицию наделяют полномочиями по составлению протоколов об административных правонарушениях, связанных с производством или продажей товаров и продукции без соответствующей маркировки или с нарушением порядка ее нанесения.

Предлагаемые изменения направлены "на своевременное привлечение виновных лиц к административной ответственности и увеличение доходной части бюджетов всех уровней".

Сейчас полицейские при выявлении правонарушений, связанных с реализацией алкогольной продукции, маркированной без федеральных специальных или акцизных марок, не уполномочены составлять протоколы о соответствующих правонарушениях. Это "существенно затрудняет оперативное привлечение виновных лиц к административной ответственности", отмечают разработчики.

Серьезной проблемой является и торговля алкоголем, осуществляемая без лицензий индивидуальными предпринимателями, а также граджанами, осуществляющими предпринимательскую деятельность без регистрации в качестве индивидуальных предпринимателей или юрлица.

Законопроект был внесен в Госдуму заксобранием Пермского края.