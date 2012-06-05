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Политика

05 июня 2012, 14:22

Госдума приняла поправки к спорному закону о митингах

штрафы митинги Госдума акции власть

Сегодня Госдума приняла поправки ко второму чтению законопроекта о нарушениях на митингах. ИТАР-ТАСС сообщает, что Госдума запрещает участникам митингов скрывать лицо, быть в состоянии опьянения и иметь при себе алкоголь.

Наиболее обсуждаемым аспектом законопроекта стали штрафы за нарушения на митингах. Госдума приняла введение дифференцированных штрафов. Если в "базовой" статье КоАП сохраняется норма о том, что штрафы для граждан не могут превышать 5 тысяч рублей, а для должностных лиц - 50 тысяч рублей, то за нарушения законодательства о митингах максимальные санкции могут составить для граждан 300 тысяч рублей, для должностных лиц – 600 тысяч рублей.

В свою очередь организаторы митингов получают право требовать от полицейских удалять с мероприятия тех, кто не выполняет законных требования организатора. Также организаторы будут обязаны требовать от демонстрантов соблюдения общественного порядка и регламента проведения акции.

Кроме того, организаторы должны будут следить за тем, чтобы указанное в уведомлении на проведение публичного мероприятия количество участников не было превышено, если это создает угрозу для общественного порядка или безопасности.

Также законопроектом вводится запрет на организацию публичных мероприятий лицам с неснятой или непогашенной судимостью за совершение преступления против общественной безопасности и общественного порядка.

Места, "единые специально отведенные или приспособленные для коллективного обсуждения общественно значимых вопросов и выражения общественных настроений, а также для массового присутствия граждан для публичного выражения общественного мнения по поводу актуальных проблем преимущественно общественно- политического характера", теперь будут определять региональные власти. Порядок же их использования, включая определение предельной численности лиц, будет устанавливаться законом субъекта РФ.

Ранее у здания Госдумы прошел митинг против принятия поправок в законопроект.

Фото: Майя Смирнова

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