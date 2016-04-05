Нарушителей земельного закона оштрафовали на 11 млн рублей

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Специалисты Росреестра оштрафовали нарушителей земельного законодательства на 11 миллионов рублей в I квартале 2016 года, сообщает пресс-служба ведомства.

Такая высокая сумма объясняется изменением законодательства в сфере земельного надзора – в прошлом году значительно увеличили размер штрафов и порядок их расчета.

"При расчете штрафа учитывается кадастровая стоимость занимаемого и используемого земельного участка. Дополнительно введена ответственность и увеличены размеры штрафов за невыполнение в установленный срок предписаний федеральных органов, осуществляющих государственный земельный надзор", – отметили в пресс-службе.

В первом квартале этого года работники управления провели около 350 проверок и выдали 214 предписаний об устранении нарушения земельного законодательства.

При этом в 2016 году из ежегодного плана проверок малого бизнеса исключено 59 контрольных мероприятий.

Недавно заммэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Марат Хуснуллин выступил с предложением оптимизировать градостроительный, земельный и воздушный кодексы, которые "не стыкуются между собой".

Хуснуллин считает, что большое количество нормативных и подзаконных актов, которые абсолютно не связаны между собой, являются просто тормозом развития инвестиционного климата. А оптимизация законодательства позволит его улучшить.