Столичные власти получат право штрафовать аптеки за превышение цен на лекарства

Департамент здравоохранения начнет штрафовать аптеки за высокие цены

Московские власти станут штрафовать аптеки и оптовых поставщиков, которые завышают цены на жизненно важные лекарственные препараты. Об этом M24.ru сообщили в департаменте здравоохранения. Сейчас ведомство может проводить плановые проверки в аптеках, но не имеет права выписывать такие штрафы.

Департамент уже подготовил проект постановления правительства, которое наделит его новыми полномочиями. "Сейчас наше управление фармации проверяет аптеки по плану, согласованному с прокуратурой, но выписывать штрафы специалисты департамента не могут", - рассказали в ведомстве. Антикоррупционная экспертиза документа должна завершиться в середине февраля, пояснили в департаменте здравоохранения. После этого он может быть направлен на рассмотрение в правительство.

Как поясняется в проекте постановления, новые полномочия департамент должен получить в связи с принятыми в октябре 2014 года поправками в Административный кодекс РФ. "Согласно новой редакции статьи 23.51 КоАП, дела о нарушении порядка ценообразования рассматривают руководители органов исполнительной власти субъектов РФ, осуществляющих региональный государственный контроль в области регулируемых государством цен, и их заместители", - говорится в документе. В столице таким ведомством выступает департамент здравоохранения.

Отметим, что цены на лекарства из перечня жизненно важных препаратов регулирует государство. Согласно статье 14.6 КоАП "Нарушение порядка ценообразования", завышение или занижение таких цен карается штрафом. Для граждан это 5 тысяч рублей, для должностных лиц – 50 тысяч или дисквалификация на срок до трех лет (то есть лишение права занимать руководящие должности). Штраф для юридических лиц в два раза превышает сумму полученной выручки от реализации товара по завышенным ценам за весь период нарушения.

Заммэра по вопросам социальной политики Леонид Печатников отметил, что сейчас контроль цен в аптеках осуществляют прокуратура и Росздравнадзор. Документ о наделении депздрава новыми полномочиями "только рассматривается".

Перечень жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП) Перечень жизненно необходимых лекарств (ЖНВЛП) утверждается правительством России . В него входит около 600 препаратов. Если препарат стоит менее 50 рублей, наценка на него не может превышать 32 процента. На лекарства стоимостью от 50 до 500 рублей, надбавка не превышает 28 процентов. Наценка на препарат дороже 500 рублей может составить максимум 15 процентов. В январе прокуратура Москвы начала массовую проверку столичных аптек на предмет необоснованного завышения цен на ЖНВЛП. Возбуждено более 50 административных дел. В среднем наценка в аптеках составляет 40 процентов. В то же время по данным представителей аптечных сетей, розничные цены на лекарства выросли в среднем на 20% и могут подняться еще, если спрос на подорожавшие медикаменты не упадет. Представители аптечных сетей ранее утверждали в разговоре M24.ru, что не завышают цены на жизненно важные препараты, но компенсируют затраты ростом цен на другие лекарства. Леонид Печатников, в свою очередь, отметил, что повышение цен на лекарства в целом не отразится на работе медицинских учреждений города. Департамент здравоохранения уже закупил лекарства для больниц и поликлиник, их должно хватить на три квартала 2015 года. Торги в 2015 году будут проводиться только на четвертый квартал. Заммэра добавил, однако, что столичные власти в данный момент не могут отказаться от закупки импортных лекарственных средств. "Мы можем блокировать доступ на закупки для импортных производителей, но только для очень маленького процента препаратов, которые полностью производятся в России" - отметил Печатников.





Исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина считает, что, если Мосгорздрав получит новые полномочия, контроль за ценообразованием ЖНВЛП станет строже. "Власти смогут сразу возбуждать дела и применять наказание. В суды им обращаться также не придется", - отметила Неволина.

По ее словам, завышение цен на жизненно важные препараты не всегда обусловлено злым умыслом. Наценка зависит от системы налогообложения, по которой работает аптека.

"Аптеки, работающие по общей системе налогообложения, должны применять наценку к стоимости товара без НДС. Например, лекарство стоит 485 рублей без учета НДС. Оно попадает в категорию ЖНВЛП до 500 рублей, и к нему добавляется наценка до 28% его стоимости", - пояснила Неволина.

Те, кто работает по упрощенной схеме или платит единый налог на вмененный доход, могут рассчитывать надбавку от цены с учетом НДС. "В этом случае лекарство будет стоить дороже 500 рублей, и к нему должна применяться наценка максимум 15%", - отметила Неволина. Проверяющие органы не всегда понимают такие нюансы и обвиняют аптеки в завышении цен.

Глава комиссии по законодательству Мосгордумы Александр Семенников полагает, что сейчас наблюдается тренд передачи полномочий от федеральных структур региональным.

"Зачастую это только на пользу делу. В региональных отделениях того же Росздравнадзора куда меньше специалистов, которые могут проводить проверки и заниматься контролем за ценами в аптеках, чем в департаменте здравоохранения Москвы", - пояснил Семенников.

Он также рассказал, что во время совместных проверок Мосгордумы и прокуратуры в аптеках было обнаружено не только завышение цен, но и другие нарушения. "В сетевых фармацевтических магазинах чаще всего цены высчитывает автоматическая программа, она не позволит накидывать стоимость на жизненно важные препараты, - пояснил Семенников. - Зато часто нарушаются условия хранения препаратов на прилавках".

Дарья Миронова, София Сарджвеладзе