"Музейные субботы" стартовали в Москве

Образовательный проект "Музейные субботы" стартовал в Москве 15 марта. В программе - бесплатные экскурсии, мастер-классы, викторины, лекции и познавательные игры. Свои двери для любознательных москвичей откроют 169 школьных музеев.

Ознакомиться с календарем событий и подать заявку на участие можно на сайте проекта, сообщает телеканал "Москва 24".

В "Музейных субботах" заявлены военно-исторические, естественно-научные, краеведческие музеи. До конца весны они проведут в столице более 500 различных мероприятий.

Департамент образования Москвы планирует постепенно расширять список музеев-участников проекта.

Ранее сообщалось, что в числе школьных музеев, уже заявивших об участии в "Субботах", - 79 военно-исторических заведений, 14 естественно-научных, 21 этнографическое, 21 художественно-литературное, 34 краеведческих. В них будут проводиться групповые, семейные и индивидуальные.

Вход на мероприятия бесплатный.