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Проекты

12 августа 2014, 12:23

Новое общежитие МГУ и школу для одаренных детей построят к лету 2016

школы общежития проекты стройкомплекс Москвы одаренные дети МГУ строительство и реконструкция

Фото: m24.ru

Новые корпуса общежития МГУ и школу-интернат для одаренных детей на пересечении Ломоносовского проспекта с проспектом Вернадского построят к лету 2016 года, рассказали в пресс-службе Москомстройинвеста.

Как сообщало издание m24.ru, в январе 2014 года началось строительство самого крупного в России комплекса общежитий, предназначенного для студентов МГУ. По инвестиционному проекту, заключенному между правительством Москвы, Московским государственным университетом и ЗАО "Интеко", инвестор обязался спроектировать и построить два корпуса общежитий общей площадью 153 тысячи квадратных метров и школу-интернат для одаренных детей. Завершить строительство планировали в 2015 году.

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Теперь градостроительно-земельная комиссия продлила строки ввода здания первого корпуса общежития в эксплуатацию до 30 июня 2016 года. Тогда же планируют ввести в эксплуатацию школу-интернат, к строительству которой инвестор приступил в начале 2014 года. Подробнее о будущей школе-интернате можно прочесть здесь.

Ранее компания "Интеко" построила для МГУ учебный корпус №2 площадью 87,5 тысяч квадратных метров, а также комплекс из четырех жилых зданий с подземными автостоянками и общественно-досуговый центр площадью более 2 тысяч квадратных метров.

"Москва в цифрах": Новый комплекс общежитий МГУ

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