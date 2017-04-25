Форма поиска по сайту

25 апреля 2017, 13:19

Культура

СМИ рассказали о сериале с самыми высокооплачиваемыми актерами в истории

Фото: facebook.com/GameOfThrones

Актеры, исполняющие главные роли в сериале "Игра Престолов", станут самыми высокооплачиваемыми в истории, сообщает Express.

Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Лена Хиди (Серсея Ланнистер), Кит Харингтон (Джон Сноу), Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) заработают по два миллиона фунтов стерлингов за каждую новую серию. Кроме того, они будут получать процент от трансляций телесериала, которые пройдут в более чем 170 странах.

Затраты на производство сериала тоже выросли. Создатели заявили, что в новом сезоне зрители увидят одну из самых впечатляющих сцен в истории кинематографа.

Ранее телеканал HBO показал официальные фото седьмого сезона "Игры престолов", на которых есть все ключевые герои сериала. Новый сезон выйдет в России 17 июля 2017 года.

Известно также, что автор романов "Песнь Льда и Огня", по которым снят сериал, Джордж Мартин приедет в Россию.

Он станет почетным гостем Фантассамблеи в Санкт-Петербурге, пройдет она с 18 по 21 августа 2017 года.

