СМИ рассказали о сериале с самыми высокооплачиваемыми актерами в истории

Актеры, исполняющие главные роли в сериале "Игра Престолов", станут самыми высокооплачиваемыми в истории, сообщает Express.

Эмилия Кларк (Дейенерис Таргариен), Лена Хиди (Серсея Ланнистер), Кит Харингтон (Джон Сноу), Питер Динклэйдж (Тирион Ланнистер), Николай Костер-Вальдау (Джейме Ланнистер) заработают по два миллиона фунтов стерлингов за каждую новую серию. Кроме того, они будут получать процент от трансляций телесериала, которые пройдут в более чем 170 странах.

Затраты на производство сериала тоже выросли. Создатели заявили, что в новом сезоне зрители увидят одну из самых впечатляющих сцен в истории кинематографа.