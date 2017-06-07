Опубликован окончательный состав сборной России на Кубок конфедераций

Тренерский штаб российской сборной по футболу во главе со Станиславом Черчесовым объявил окончательный состав национальной команды для участия в Кубке конфедераций, сообщает пресс-служба Российского футбольного союза.

В окончательную заявку вошли 23 футболиста:

вратари: Игорь Акинфеев (ЦСКА), Владимир Габулов ("Арсенал") и Маринато Гилерме ("Локомотив");

защитники: Роман Шишкин ("Краснодар"), Виктор Васин (ЦСКА), Георгий Джикия и Илья Кутепов ("Спартак"), Руслан Камболов ("Рубин") и Федор Кудряшов ("Ростов");

полузащитники: Игорь Смольников и Юрий Жирков ("Зенит"), Юрий Газинский ("Краснодар"), Денис Глушаков, Александр Самедов и Дмитрий Комбаров ("Спартак"), Алексей Миранчук и Дмитрий Тарасов ("Локомотив"), Александр Головин (ЦСКА), Александр Ерохин ("Ростов");

нападающие: Дмитрий Полоз и Александр Бухаров ("Ростов"), Федор Смолов ("Краснодар") и Максим Канунников ("Рубин").

О турнире

Кубок конфедераций пройдет в четырех городах России с 17 июня по 2 июля. Матчи турнира примут Москва, Санкт-Петербург, Казань и Сочи. В каждом городе пройдут по 4 игры. В Москве матчи будут сыграны на стадионе "Спартак".

В группе A сыграют команды России, Новой Зеландии, Португалии и Мексики. В группу B попали сборные Камеруна, Чили, Австралии и Германии.

Согласно регламенту, каждая из команда сыграет в группе по три матча – по одному с каждым из соперников. В полуфиналы выйдут по две лучшие сборные из каждой группы. Первая команда в группе A сыграет со второй команды из группы B, а лучшая сборная группы B примет вторую сборную группы A. Полуфиналы, матч за третье место и финал играются по системе на выбывание.

Полуфинальный матчи пройдут в Сочи и Казани, матч за третье место примет Москва, а обладатель Кубка конфедераций определится в Санкт-Петербурге.

