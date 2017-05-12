Форма поиска по сайту

12 мая 2017, 07:45

Чаепитие из огромного самовара организуют в столице в День России

Фото: m24.ru/Лидия Широнина

Выпить чаю из двухметрового самовара смогут все желающие 12 июня, в День России. Одновременно устроить чаепитие смогут 500 человек, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

"Самоварфест" будет проходить в саду "Эрмитаж" с 12:00 до 21:00. Специального для этого мероприятия был изготовлен двухметровый латунный самовар объемом 300 литров. Он получил название "Москва". Также на нем красуется табличка "Самовар жаровой на 24 казенных ведра". Самовар должен войти в Книгу рекордов России как самый высокий в стране. Топить его будут традиционно – дровами и шишками.

Фото: портал мэра и правительства Москвы

Чаепитие в "Эрмитаже" будет не только массовым, но и многонациональным: на "Самоварфест" придут более сотни представителей различных национальностей в традиционных костюмах. Также на фестивале будут продаваться блюда различных кухонь: плов, пельмени, шашлыки, долма и разнообразные пироги. К чаю гостям праздника предложат баранки, пахлаву, ватрушки и другие лакомства.

