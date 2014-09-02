Несовершеннолетняя девушка выпрыгнула из окна 16-го этажа

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Несовершеннолетняя девушка покончила с собой, выпрыгнув из окна 16-го этажа, сообщил M24.ru источник в правоохранительных органах.

Тело девушки 1998 года рождения было обнаружено 1 сентября в районе Дмитровского шоссе. По словам собеседника M24.ru, "девушка видела, что ее родители все время тратят на работу, и не хотела прожить такую же жизнь". Сама погибшая нигде не училась и не работала. По факту произошедшего проводится проверка.



Как сообщает "Интерфакс", девушка оставила три предсмертные записки - для матери, отца и бабушки.