Два самолета Москва-Благовещенск из-за непогоды отправили в Хабаровск

Фото: ТАСС / Шарифулин Валерий

Два пассажирских самолета, летевшие из Москвы в Благовещенск, 26 октября из-за непогоды были направлены в Хабаровск. В настоящее время они уже прибыли в пункт назначения.

Лайнеры пришлось отправить в Хабаровск из-за сложных погодных условий в Приамурье. Там выпало много снега и усилился ветер.

"Самолет авиакомпании "Россия" приземлился в аэропорту Благовещенска в 15.10 по местному времени (09.10 - по московскому). Рейс компании "Трансаэро" сел в 18.12 (12.12). Посадка прошла благополучно", - рассказали ТАСС в справочной службе аэропорта Благовещенска.

Аэропорт работает в штатном режиме.

Напомним, минувшей весной более 20 самолетов не смогли сесть в московском аэропорту Домодедово из-за тумана. Самолеты отправлялись на запасные аэродромы в Нижний Новгород, Санкт-Петербург и Казань.