22 июня 2016, 13:58

Транспорт

Рейс "Аэрофлота" Омск–Москва задержан из-за неисправности самолета

Фото: ТАСС/Юрий Машков

Рейс "Аэрофлота" Омск–Москва задержан до 15:00 из-за неисправности самолета. Об этом сообщили в авиакомпании.

"Рейс SU1763 задержан, плановое время вылета – 15:00 по московскому времени. По технической причине воздушное судно отстранено от полетов. В настоящий момент из Москвы за пассажирами вылетел дополнительный борт", – цитирует представителя компании Агентство "Москва".

По его словам, рейс должен был вылететь в 05:50.

Ранее СМИ сообщали, что самолет "Аэрофлота", летевший из Москвы, совершил аварийную посадку в Омске из-за проблем с шасси.

В четвертом квартале 2018 года "Аэрофлот" получит первый "Магистральный самолет XXI века" (МС-21). Компания станет первым эксплуатантом самолетов этого типа. Планируется, что в парке авиакомпании будут летать 50 МС-21, поставку которых профинансирует лизинговая компания "Авиакапитал-сервис".

