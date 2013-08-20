Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 августа 2013, 11:46

ЧП

Пилотов двух самолетов недалеко от Внуково пытались ослепить лазером

Фото: ИТАР-ТАСС

В ночь на 20 августа около аэропорта Внуково экипажи двух самолетов почти в одно и то же время пытались ослепить лазером.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО, первый инцидент был зафиксирован около полуночи в районе Варшавского шоссе. О попытке ослепления лазером доложил экипаж самолета Москва – Астана.

Второй случай произошел примерно в час ночи: неизвестные осветили кабину самолета Лондон – Москва. Предположительно, хулиганы находились в районе пересечения МКАД и Минского шоссе.

В результате инцидентов никто не пострадал. Поиском злоумышленников займутся территориальные отделы полиции.

Сайты по теме


самолеты лазеры аэропорт Внуково чп хулиганства

Главное

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика