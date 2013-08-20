Пилотов двух самолетов недалеко от Внуково пытались ослепить лазером

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В ночь на 20 августа около аэропорта Внуково экипажи двух самолетов почти в одно и то же время пытались ослепить лазером.

Как сообщает пресс-служба Управления на транспорте МВД России по ЦФО, первый инцидент был зафиксирован около полуночи в районе Варшавского шоссе. О попытке ослепления лазером доложил экипаж самолета Москва – Астана.

Второй случай произошел примерно в час ночи: неизвестные осветили кабину самолета Лондон – Москва. Предположительно, хулиганы находились в районе пересечения МКАД и Минского шоссе.

В результате инцидентов никто не пострадал. Поиском злоумышленников займутся территориальные отделы полиции.