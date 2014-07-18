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Жизнь в мире

18 июля 2014, 12:09

Пилоты разбившегося лайнера были одними из самых опытных в компании

самолеты пилоты жизнь в мире

Фото: M24.ru

Разбившимся на востоке Украины малайзийским лайнером управляли одни из самых опытных пилотов авиакомпании Malaysia Airlines, сообщает BBC.

Отмечается, что оба пилота неоднократно летали по этому маршруту. Кроме того, один из них был инструктором по полетам на Boeing-777, а на рейсе из Амстердама были также два помощника пилотов.

Напомним, самолет Malaysia Airlines, следовавший из Амстердама в Куала-Лумпур, потерпел крушение 17 июля. Связь с лайнером была потеряна в 50 километрах от границы Украины с Россией. В настоящее время выясняется, что стало причиной крушения борта. По предварительной информации, самолет был сбит, однако кто именно его сбил и из какого оружия - пока неизвестно.

В результате авиакатастрофы погибли 298 человек - все, кто находился в самолете.

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Владимир Путин выразил соболезнования семьям погибших, а также правительствам тех стран, чьи граждане оказались в числе пассажиров потерпевшего крушение лайнера.

Выяснилось, что упавший самолет шел по маршруту, которого избегали другие авиакомпании - он пересекал воздушное пространство Украины над местом, где идут ожесточенные бои между украинской армией и ополчением Донбасса.

Сюжет: Крушение малайзийского Boeing 777

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