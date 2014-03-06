ФАС оштрафовала трех поставщиков пищевой соли на 4 млн рублей

Фото: ИТАР-ТАСС

Федеральная антимонопольная служба России оштрафовала трех оптовых поставщиков пищевой соли на сумму свыше 4 миллионов рублей, сообщает в четверг, 6 марта, пресс-служба ведомства.

Так, компания "ТДС" оштрафована на 3,1 миллиона рублей, "Велес Групп" - на 621 тысячу рублей, "Соль Брянска" - на 594 тысячи рублей.

Отметим, что 12 апреля 2013 года ФАС уже признавала компании "Гроссери", "ТДС", "Велес Групп", "Соль Брянска" и "ТДС Ростов" нарушившими закон о защите конкуренции "путем заключения соглашения, которое могло привести к разделу рынка оптовых поставок пищевой соли, а также объему продажи товаров, ассортименту товаров и составу покупателей".

Как заявил начальник Управления по борьбе с монополистами Андрей Тенишев, в 2011 году ФАС уже привлекала компанию "ТДС" за антиконкурентное соглашение на рынке оптовой реализации пищевой соли.

"Повторность нарушения является отягчающим обстоятельством и Кодексом об административных правонарушениях за это предусмотрено более суровое наказание", - пояснил он.