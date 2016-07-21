В парке Горького устроят пленэры на высоте птичьего полета

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

С 22 июля крыша главного входа парка Горького станет новой образовательной площадкой объединенной территории парка Горького и "Музеона".

Парк Горького, Третьяковская галерея и арт-маркет "Красный Карандаш" с 22 июля запускают занятия по рисованию на смотровой площадке, сообщает пресс-служба парка.

Под руководством художников-педагогов каждый участник сможет запечатлеть городские пейзажи с нескольких ракурсов. Занятие включает в себя лекцию от экспертов Третьяковской галереи на заданную тему, а также практическую часть с преподавателем арт-маркета "Красный Карандаш". В рамках прикладной части художники изучат основные техники работы с материалами, грамотного составления композиции и гармоничного подбора цветовой палитры.

Тема первого занятия – "Небо и цветы". Материалы и мольберты предоставляются.