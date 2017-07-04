Первый массовый пленэр по мотивам творчества Айвазовского пройдет в Москве

Фото: m24.ru/Юлия Накошная

В столице впервые пройдет акция "Московский пленэр". 15 июля для всех желающих и с любым уровнем подготовки проведут бесплатные открытые уроки рисования, сообщает портал мэра и правительства Москвы.

Организуют летний пленэр 63 городских культурных центра, а темой станет творчество художника Ивана Айвазовского, 200-летие со дня рождения которого отмечается в этом году.

Всем участникам, а их будет около тысячи, бесплатно раздадут мольберты, холсты, краски и фартуки. В течение всего дня они будут рисовать под руководством художников. Уроки пройдут на свежем воздухе. Тематика картин – водная, а создавать их будут карандашом, гуашью, акварелью и даже песком.

Заранее регистрироваться на пленэр не нужно, достаточно выбрать площадку и прийти на нее. Список всех мастер-классов можно найти на портале дирекции по развитию культурных центров или на сайте ближайшего культцентра.