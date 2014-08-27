Старейший московский McDonald's закрыли на 90 дней

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Суд приостановил на 90 дней деятельность первой в России закусочной McDonald's, которая находится на Большой Бронной, сообщает пресс-служба McDonald`s.

Ранее в среду московскими судами по искам Роспотребнадзора также на три месяца приостановлена деятельность ресторанов McDonald's на Манежной площади и на проспекте Мира. Кроме того, закрыто заведение по адресу Варшавское шоссе 87б.

Также приостановили деятельность два региональных предприятий в Ставрополе и Екатеринбурге.

Напомним, 20 августа Роспотребнадзор приостановил деятельность четырех ресторанов McDonald's из-за нарушения санитарных норм. Проверка, в ходе которой обнаружили нарушения, проводилась с 18 по 20 августа. "Проблемы с санитарией" обнаружили в предприятиях сети быстрого обслуживания на Большой Бронной, Манежной площади, проспекте Мира и Свободном проспекте. Впоследствии появилась информация о претензиях к пятому ресторану McDonald's на ВДНХ.

По мнению специалистов, площади помещений предприятий-нарушителей не соответствуют мощности и ассортименту продукции, не обеспечивают соблюдение санитарных норм и правил, а конструкторские решения не предусматривают последовательности процесса приготовления продуктов.

Кроме того, инспекторы выявили нарушения правил хранения продуктов - сырая продукция лежала вместе с полуфабрикатами и готовыми изделиями.

По всем выявленным фактам нарушений возбудили административные дела.

Отметим, что McDonald's на Большой Бронной - первый ресторан сети, появившийся в России. Он был открыт 31 января 1990 года и пользовался невероятной популярностью - чтобы попасть в кафе, необходимо было отстоять в очереди несколько часов. В день открытия в ресторане побывали 30 тысяч посетителей.