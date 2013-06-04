Курильщики готовы платить дополнительный налог за право дымить в кафе

Курильщики просят открыть для них специальные рестораны

Курящие просят создать для них специальные рестораны и бары. Общероссийское движение за права курильщиков начинает сбор подписей за поправки в антитабачный закон, которые позволят открывать специальные заведения для курящих.

Взамен владельцы таких ресторанов будут платить отдельный налог, рассказал в эфире "Москва FM" исполнительный директор Общероссийского движения за права курильщиков Андрей Лоскутов.

"Рестораторы, которые хотят объявить свой ресторан не свободным от дыма, готовы выплачивать дополнительный налог в муниципальный бюджет, готовы платить от 300 до 600 долларов за каждый квадратный метр своего торгового зала", - отметил Лоскутов.

По подсчетам российской ассоциации рестораторов, это позволит московским муниципальным образованиям получать около 10-11 млн рублей в месяц.

Напомним, что с 1 июня 2013-го начал действовать антитабачный закон, но курить в барах, кафе и ресторанах можно будет до 1 июня 2014 года. Таким образом, переходный период займет один год.