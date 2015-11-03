В Храме Христа Спасителя отреставрируют балюстраду

Фото: m24.ru/Георгий Полищук

В Храме Христа Спасителя проведут ремонтно-восстановительные работы. Такое решение было принято градостроительно-земельной комиссией, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Согласно проекту, восстановят подземную часть с балюстрадой, чтобы укрепить здание. По словам председателя Москомстройинвеста Константина Тимофеева, поскольку Храм Христа Спасителя является памятником, то проведение работ не приведет к увеличению площади здания или изменению каких-либо видовых характеристик.

Ранее m24.ru сообщало, что реставрация подземной части храма Христа Спасителя начнется в 2016 году. Это его первая реконструкция после открытия.

В ходе обследования стилобата храма (общее подземное пространство) эксперты установили, что в конструкциях образовались протечки и трещины. Поэтому нужно усилить стены и перекрытия.

Отметим, стилобат, возведенный в основании зданий Храма Христа Спасителя, имеет каркасную конструкцию. Она представляет собой монолитную железобетонную плиту с балками, опирающимися на колонны. Конструкция выдерживает нагрузки и обеспечивает прочность и устойчивость храма.

Напомним, Храм Христа Спасителя относится к выявленным объектам культурного наследия. История храма насчитывает 130 лет. Он был построен в 1882 году по проекту архитектора К.А. Тона, утрачен в 1931 году и в 1995 году началось его воссоздание. Открылся он в 2000-м. Общая площадь храмового комплекса составляет 60 799 квадратных метров. Он находится около станции метро "Кропоткинская".