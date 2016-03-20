Электрички Белорусского направления изменят расписание 20 и 21 марта

В воскресенье и понедельник изменится расписание электричек Белорусского направления, сообщает пресс-служба РЖД. Изменения в расписании пригородных электропоездов связаны со строительными работами.

"Изменения коснутся в основном электричек выходного дня, выполняющих рейсы в вечернее, ночное и утреннее время. Несколько электропоездов будут выведены из расписания, некоторые – проследуют по укороченному маршруту", – отмечается в сообщении.

Так, 21 марта не будет курсировать пригородный электропоезд №6507 сообщением Москва – Голицыно (отправлением в 19:46 из Москвы). По укороченному маршруту проследуют следующие электрички:





электропоезд №6206 сообщением Одинцово – Дмитров (отправлением в 6:10 из Одинцово) будет выведен на участке Одинцово – Москва-Бутырская;

электропоезд №6204 сообщением Голицыно – Лобня (отправлением в 4:48 из Голицыно) будет выведен на участке Голицыно – Москва;

электропоезд №6212 сообщением Кубинка-1 – Икша (отправлением в 6:45 из Кубинки) выводится на участке Кубинка-1 – Москва.

Ремонтные работы будут проводиться на станции Фили. Они связаны с переключением второго главного пути на новую ось. В зоне станции уложат новую рельсошпальную решетку и присоединят ее к действующим путям.

По завершении работ на станции Фили для посадки и высадки пассажиров будет открыта новая пассажирская платформа, у которой будут останавливаться пригородные электропоезда, следующие по направлению в Москву.