85 тысяч москвичей нуждаются в помощи города при открытии счета на капремонт

Фото: ТАСС/Александр Мудрац
Более 85 тысяч участников проекта "Активный гражданин" планируют копить средства на капитальный ремонт на спецсчете своего дома и обращаются к городу за помощью в его открытии, сообщил журналистам гендиректор Фонда капитального ремонта Артур Кескинов.
Он отметил, что проведенный в проекте опрос показал, что свыше 85 тысяч москвичей нуждаются в помощи города при выборе специального счета как способа накопления средств на капремонт. "Собственникам жилья будет оказана всесторонняя помощь в открытии спецсчета дома для накопления средств на капитальный ремонт", – отметил Кескинов.
При этом жителям, проявившим наиболее активное участие в опросе, будет оказана всесторонняя помощь в выборе и реализации способа накопления взносов. В ближайшее время с ними свяжутся сотрудники управ.
По словам Кескинова, всего в опросе приняли участие более 250 тысяч москвичей. Так, около 40 процентов респондентов еще не определились со способом накопления средств, а 7 процентов участников выбрали для накопления счет в региональном Фонде капремонта.
Ссылки по теме
- Жильцов новостроек могут освободить от взносов за капремонт на пять лет
- Власти открыли интернет-портал, где можно узнать срок капремонта в своем доме
Ранее Сергей Собянин утвердил размер взноса за капитальный ремонт в столице. Минимальный взнос на 2015 года составит 15 рублей за квадратный метр в месяц. При этом сумма будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен.
Собственники квартир начнут платить взносы на капремонт домов в июле 2015 года. Субсидии и дотации при оплате капремонта домов в 2015 году получат более 2,5 миллионов москвичей. Право на льготы будут иметь малообеспеченные семьи, участники Великой отечественной войны, ветераны труда и сироты.
В перечень работ по капитальному ремонту вошли:
- внутридомовые системы электроснабжения;
- внутридомовые системы теплоснабжения;
- внутридомовые системы газоснабжения;
- внутридомовые системы водоснабжения;
- внутридомовые системы водоотведения;
- лифты и шахты;
- крыши;
- подвалы;
- фасады;
- фундамент;
- система дымоудаления и противопожарной автоматики;
- мусоропровод;
- водосток.
Стоит отметить, что в каждой управе созданы информационные комнаты, где можно получить подробную информацию о региональной программе капитального ремонта и получить пакет документов, необходимых для открытия счета.
Москвичи также могут получить консультацию по новой системе финансирования капитального ремонта по телефону 8 (495) 539-37-87. Кроме того, московские власти запустили интернет-портал по капремонту московских домов, сообщил M24.ru источник в столичном департаменте информационных технологий (ДИТ). Каждый москвич может узнать, когда и какие работы начнутся в его доме. Для этого достаточно ввести свой адрес в поисковую строку.
За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активного гражданина" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.
В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.