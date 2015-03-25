Форма поиска по сайту

25 марта 2015, 21:47

Город

85 тысяч москвичей нуждаются в помощи города при открытии счета на капремонт

Фото: ТАСС/Александр Мудрац

Более 85 тысяч участников проекта "Активный гражданин" планируют копить средства на капитальный ремонт на спецсчете своего дома и обращаются к городу за помощью в его открытии, сообщил журналистам гендиректор Фонда капитального ремонта Артур Кескинов.

Он отметил, что проведенный в проекте опрос показал, что свыше 85 тысяч москвичей нуждаются в помощи города при выборе специального счета как способа накопления средств на капремонт. "Собственникам жилья будет оказана всесторонняя помощь в открытии спецсчета дома для накопления средств на капитальный ремонт", – отметил Кескинов.

При этом жителям, проявившим наиболее активное участие в опросе, будет оказана всесторонняя помощь в выборе и реализации способа накопления взносов. В ближайшее время с ними свяжутся сотрудники управ.

По словам Кескинова, всего в опросе приняли участие более 250 тысяч москвичей. Так, около 40 процентов респондентов еще не определились со способом накопления средств, а 7 процентов участников выбрали для накопления счет в региональном Фонде капремонта.

Ранее Сергей Собянин утвердил размер взноса за капитальный ремонт в столице. Минимальный взнос на 2015 года составит 15 рублей за квадратный метр в месяц. При этом сумма будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен.

Собственники квартир начнут платить взносы на капремонт домов в июле 2015 года. Субсидии и дотации при оплате капремонта домов в 2015 году получат более 2,5 миллионов москвичей. Право на льготы будут иметь малообеспеченные семьи, участники Великой отечественной войны, ветераны труда и сироты.

В перечень работ по капитальному ремонту вошли:

  • внутридомовые системы электроснабжения;
  • внутридомовые системы теплоснабжения;
  • внутридомовые системы газоснабжения;
  • внутридомовые системы водоснабжения;
  • внутридомовые системы водоотведения;
  • лифты и шахты;
  • крыши;
  • подвалы;
  • фасады;
  • фундамент;
  • система дымоудаления и противопожарной автоматики;
  • мусоропровод;
  • водосток.

Стоит отметить, что в каждой управе созданы информационные комнаты, где можно получить подробную информацию о региональной программе капитального ремонта и получить пакет документов, необходимых для открытия счета.

Москвичи также могут получить консультацию по новой системе финансирования капитального ремонта по телефону 8 (495) 539-37-87. Кроме того, московские власти запустили интернет-портал по капремонту московских домов, сообщил M24.ru источник в столичном департаменте информационных технологий (ДИТ). Каждый москвич может узнать, когда и какие работы начнутся в его доме. Для этого достаточно ввести свой адрес в поисковую строку.

"Активный гражданин" – сервис проведения электронных референдумов. Приложение было разработано по поручению Сергея Собянина. Каждую неделю мэр и правительство столицы предлагают для обсуждения важные для города вопросы.

Какие бонусы получают пользователи "Активного гражданина"

За участие в опросах участникам начисляются баллы. Набрав 1000 баллов, пользователи получают статус "Активного гражданина" и возможность купить разнообразные вознаграждения в магазине бонусов. Баллами можно оплатить велопрокат, парковочные часы, билеты в кино, театры, музеи или полезные мелочи.

В опросах сервиса "Активный гражданин" можно поучаствовать на сайте, в мобильном приложении и в МФЦ.

Сюжет: Капитальный ремонт в жилых домах
ремонт капитальный ремонт Активный гражданин

