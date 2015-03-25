85 тысяч москвичей нуждаются в помощи города при открытии счета на капремонт

Фото: ТАСС/Александр Мудрац

Более 85 тысяч участников проекта "Активный гражданин" планируют копить средства на капитальный ремонт на спецсчете своего дома и обращаются к городу за помощью в его открытии, сообщил журналистам гендиректор Фонда капитального ремонта Артур Кескинов.

Он отметил, что проведенный в проекте опрос показал, что свыше 85 тысяч москвичей нуждаются в помощи города при выборе специального счета как способа накопления средств на капремонт. "Собственникам жилья будет оказана всесторонняя помощь в открытии спецсчета дома для накопления средств на капитальный ремонт", – отметил Кескинов.

При этом жителям, проявившим наиболее активное участие в опросе, будет оказана всесторонняя помощь в выборе и реализации способа накопления взносов. В ближайшее время с ними свяжутся сотрудники управ.

По словам Кескинова, всего в опросе приняли участие более 250 тысяч москвичей. Так, около 40 процентов респондентов еще не определились со способом накопления средств, а 7 процентов участников выбрали для накопления счет в региональном Фонде капремонта.

Ранее Сергей Собянин утвердил размер взноса за капитальный ремонт в столице. Минимальный взнос на 2015 года составит 15 рублей за квадратный метр в месяц. При этом сумма будет корректироваться каждый год с учетом изменения потребительских цен.

Собственники квартир начнут платить взносы на капремонт домов в июле 2015 года. Субсидии и дотации при оплате капремонта домов в 2015 году получат более 2,5 миллионов москвичей. Право на льготы будут иметь малообеспеченные семьи, участники Великой отечественной войны, ветераны труда и сироты.

В перечень работ по капитальному ремонту вошли:

внутридомовые системы электроснабжения;

внутридомовые системы теплоснабжения;

внутридомовые системы газоснабжения;

внутридомовые системы водоснабжения;

внутридомовые системы водоотведения;

лифты и шахты;

крыши;

подвалы;

фасады;

фундамент;

система дымоудаления и противопожарной автоматики;

мусоропровод;

водосток.

Стоит отметить, что в каждой управе созданы информационные комнаты, где можно получить подробную информацию о региональной программе капитального ремонта и получить пакет документов, необходимых для открытия счета.

Москвичи также могут получить консультацию по новой системе финансирования капитального ремонта по телефону 8 (495) 539-37-87. Кроме того, московские власти запустили интернет-портал по капремонту московских домов, сообщил M24.ru источник в столичном департаменте информационных технологий (ДИТ). Каждый москвич может узнать, когда и какие работы начнутся в его доме. Для этого достаточно ввести свой адрес в поисковую строку.