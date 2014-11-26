30 ноября часть ночных аэроэкспрессов отменят из-за ремонта путей

Фото: ТАСС/Артем Коротаев

В ночь на 30 ноября будет отменен ряд ночных аэроэкспрессов до Шереметьева. Это связано с плановыми работами по ремонту железнодорожных путей, сообщает пресс-служба РЖД.

Работы пройдут с 20.50 субботы до 4.50 воскресенья на главном пути перегонов Шереметьево - Лобня - Марк Савеловского направления железной дороги.

Из расписания вывели четыре аэроэкспресса. Некоторые ночные поезда отправятся по маршруту позже, чем указано в расписании.

Ряд электричек проследует по укороченному маршруту. Ознакомиться с изменениями в расписании можно на столичных вокзалах и остановках Московской железной дороги.

Отметим, что из-за проведения ремонтных работ на четырех направлениях Московской железной дороги - Белорусском, Казанском, Ярославском и Киевском - временно изменено расписание движения пригородных поездов