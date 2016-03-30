Форма поиска по сайту

Магазин стройматериалов в СЗАО превратят в многофункциональный комплекс

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Магазин стройматериалов на северо-западе города реконструируют в многофункциональный комплекс, сообщает пресс-служба Москомстройинвеста.

Общая площадь нынешнего здания на Пятницком шоссе составляет 10 тысяч квадратных метров. В результате реконструкции планируется расширить функционал здания.

Так, здесь появятся объекты торговли, общепита, обслуживания авто, а также возможно размещение объектов здравоохранения, спорта или культурного назначения.

Площадь здания после реконструкции не изменится. В соответствии с нормативами, объект будет обеспечен парковочными местами.

