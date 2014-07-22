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22 июля 2014, 20:25

Механизм часов для "Детского мира" на Лубянке закажут за границей

реконструкция Детский мир Лубянка проекты часы

Фото: предоставлено пресс-службой Петродворцового часового завода "Ракета"

Механизмы для новых часов, которые в декабре появятся в здании "Детского мира" на Лубянке, закажут в Швейцарии. Об этом Агентству "Москва" рассказал подрядчик проекта "Петродворцовый часовой завод "Ракета".

"Внешний вид новых часов разработан одной из наших дизайн-студий в Москве. Часовой механизм будет достигать размеров 6 на 7 метров в диаметре и состоять из 21 шестеренки, 4-метрового основного (анкерного) колеса и 13-метрового маятника. Из-за нестандартных размеров изготавливать большие детали будут не в Санкт-Петербурге, а на одном из заводов по производству фуникулеров в Швейцарии", - сообщили в пресс-службе "Ракеты".

Напомним, в Центральном детском магазине на Лубянке появятся одни из самых больших часов в мире. Вес конструкции составит 5 тонн. За точность новинки будет отвечать планетарный механизм, корректирующий часы с помощью инновационного электронного устройства.

Публика сможет увидеть часы в атриуме здания на Лубянке в начале декабря этого года, когда Центральный детский магазин откроется после реконструкции.

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