"Дом русского зарубежья имени Солженицына" ждет реконструкция

Фото: M24.ru

Комплекс зданий "Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына" будет реконструирован. На его территории планируется возвести новую постройку. Также будет увеличена более чем на 800 квадратных метров площадь одного из уже существующих зданий, сообщается на сайте столичного Стройкомплекса.

"Дом русского зарубежья имени Александра Солженицына" расположен на участке, площадь которого составляет 0,54 га. Комплекс зданий включает два строения библиотеки-фонда "Русское зарубежье" - они занимают 7 тысяч квадратных метров. Реконструкция позволит расширить выставочные площади фонда.

После проведения работ на территории "Дома русского зарубежья имени Александра Солженицына" появится четырехэтажное здание высотой не более 15,6 метра с двумя подземными этажами. Площадь надземной части строения составит около 2,3 тысяч квадратных метров. С оформлением градостроительного плана земельного участка для проведения работ уже согласилась градостроительно-земельная комиссия Москвы.