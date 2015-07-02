Стадион "Динамо" назовут в честь Льва Яшина

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Стадион столичного "Динамо" получит название в честь легендарного вратаря Льва Яшина. Вдова голкипера дала согласие на это, сообщает пресс-служба Стройкомплекса Москвы.

"Мы давно хотели присвоить стадиону имя Льва Яшина, но без благословения Валентины Тимофеевны принимать такое решение было бы некорректно", – рассказал руководитель проекта "ВТБ-Арена парк" Андрей Перегудов.

Соответственно, возводимый в Петровском парке спорткомплекс получит название "ВТБ Арена", а сама арена – Центральный стадион "Динамо" имени Льва Яшина. Кроме того, имя голкипера получит улица, которая будет проходить по территории будущего объекта.

Напомним, в спортивном комплексе "ВТБ Арена – Центральный стадион "Динамо" разместится футбольная арена на 26,5 тысячи зрителей. Здесь же появится баскетбольная, хоккейная и концертная площадка, которая сможет вместить себя около 13 тысяч человек. Обе арены разместятся под одной крышей. Таких сооружений в мире еще никто не возводил.

Кроме спортивных объектов на территории "Динамо" появятся четыре ресторана, два кафе, три бара, зоны общественного питания на 600 мест, а также подземная автостоянка для 1539 машин. Строительные работы на стадионе начались в июле 2014 года. К концу года строители заложили фундамент спорткомплекса, установили колонны и перекрытия подземной автостоянки.

Первый матч на стадионе "Динамо" пройдет в день рождения легендарного вратаря столичной команды и сборной СССР Льва Яшина, 22 октября 2017 года.

Стадион "Динамо" был закрыт на реконструкцию в 2008 году. В настоящее время "бело-голубые" проводят домашние матчи в подмосковных Химках.

23 июня на фасаде одного из домов в Таганском районе появилось огромное граффити Льва Яшина. Изображение легендарного вратаря на площади в 400 квадратных метров художники создавали три дня.

Граффити выполнено в черно-белом цвете, что придает фотографии оттенок тех лет. Вратаря нарисовали по адресу улица Народная, дом 4. Увидеть его можно из разных точек Таганского района.