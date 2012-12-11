Новые правила наружной рекламы вступят в силу с 2013 года

Новый порядок размещения рекламных конструкций начнет действовать в Москве с 2013 года.

"Новые правила построены на принципиально иной логике: не город является одним большим рекламным носителем, а, наоборот, реклама должна служить украшением городской среды", — заявил мэр Москвы Сергей Собянин.

По принятым правилам город разделят на 14 зон, сообщает портал мэра и правительства Москвы. В каждой зоне будут свои разрешенные типы рекламных конструкций. Более серьезные ограничения разработаны для центра, менее жесткие — для окраин.

В центре будут запрещены большие рекламные конструкции, также будет ограничено размещение рекламы на особо охраняемых природных территориях. В пределах Бульварного кольца уберут крупные щиты (площадью от 2,7×3,7 метра), а с площадей и улиц внутри Садового кольца должны исчезнуть щиты площадью от 3×6 метров. Также вводится запрет на устаревшие и небезопасные рекламные конструкции.

Как отметил глава столичного департамента СМИ и рекламы Владимир Черников, разработка нового порядка размещения рекламы велась публично. По данным социологов, 82 процента москвичей одобряют новые правила.

Сергей Собянин распорядился при размещении рекламы учитывать интересы пешеходов. По словам мэра, рекламные конструкции не должны мешать жителям. В городе планируется убрать более 7 тысяч незаконных конструкций.

Напомним, ранее сообщалось о том, что с принятием новых правил рекламы в городе останутся 13 разрешенных форматов рекламы. Все из них можно будет увидеть только между Третьим транспортным кольцом и МКАД.