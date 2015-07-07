Сегодня в СМИ: успех "Аэрофлота" и ограничение рекламы газировки

Фото: m24.ru

Депутаты хотят ограничить продвижение "вредных продуктов"

Реклама фастфуда в России может быть приравнена к рекламе алкоголя, то есть фактически запрещена. Под ограничения могут попасть газировка, кондитерские изделия, чипсы, маргарин и отдельные виды колбас, передает "Коммерсантъ".

Чтобы способствовать "формированию культуры рационального питания у молодежи для сохранения нормального веса, давления и показателей крови", депутаты Госдумы предлагают законодательно ограничить продвижение в СМИ и общественных местах продуктов с высоким содержанием сахара, соли, жиров и насыщенных жиров.

Дилеры не успевают продавать машины

Ряд крупных автодилерских холдингов столкнулись с затовариванием — производители требуют выкупать больше машин, чем получается продать. Общий объем нераспроданных стоков уже достиг около 100 тысяч машин, сообщает "Коммерсантъ".

Особенно тяжелая ситуация в массовом сегменте автомобилей стоимостью около 500 тысяч рублей. Дилеры ждут от производителей отсрочек платежей и других льгот за хранение машин, предупреждая, что в противном случае будут вынуждены демпинговать.

"Аэрофлот" занял 45% рынка авиаперевозок в России

"Аэрофлот" наращивает долю рынка в отличие от конкурентов, говорится во вчерашнем отчете группы БКС. По итогам января – мая на компании группы приходилось около 45% пассажирооборота, пишут "Ведомости".

За год этот показатель вырос на 7 п. п., а по итогам 2011 года был ниже 30%. Исходя из данных Росавиации, за пять месяцев нынешнего года доли конкурентов падали: "Сибири" – на 0,3 п. п. до 6,79%, "Трансаэро" – на 0,75 п. п. до 18,7%, "Ютэйр" – на 3,65 п. п. до 4,72%.

Системам денежных переводов пропишут российский софт

ЦБ разработал новые требования к аппаратному и программному обеспечению для национально значимых платежных систем. При переводе денежных средств оператор должен использовать технические средства защиты информации российских разработчиков, передают "Ведомости".

Проект новых требований ЦБ разослал в конце мая участникам рынка для экспертного обсуждения. Разработка новых стандартов была поручена ЦБ по итогам оперативного совещания Совета безопасности, говорится в письме.

Иван Саввиди дымит в Америке

На фоне падения российского рынка сигарет компания "Донской табак" решила наращивать экспорт, сообщает "РБК".

По плану компании, через пять лет каждая третья пачка их сигарет должна продаваться в странах дальнего зарубежья.

Появится единая концепция преподавания русского языка и литературы

Необходимо сформулировать единый, концептуальный подход к преподаванию русского языка и литературы в школе, поставил задачу спикер Госдумы Сергей Нарышкин. Учить по новым правилам предполагается уже со следующего года, пишет "Российская газета".

"Мы должны иметь в виду, что русский язык выполняет цементирующую роль в многонациональном государстве, - подчеркнул спикер Госдумы, открывая первое заседание на тему разработки новой концепции. - Это и основа нашей идентичности, и часть нашей национальной безопасности".

Верховный суд объяснил, как при разводе поступать с домами без документов

Неприятную, но очень часто встречающую житейскую ситуацию рассмотрел Верховный суд РФ. Он по жалобе истицы перечитал ее дело о разделе совместно нажитого имущества, в котором ей отказали в дележе недостроенного дома, передает "Российская газета".

Таких разделов при разводах в наших судах - пруд пруди. Идут они тяжело и долго. А главное - многочисленные судебные дележки совместно нажитого добра далеко не всегда устраивают бывших супругов.

Нотариат расширит базу данных о заложенных авто

Президент Федеральной нотариальной палаты России Константин Корсик сообщил "Российской газете", что нотариат приступает к модернизации реестра уведомлений о залогах движимого имущества.

Обновленный ресурс усилит защиту граждан от мошенничества прежде всего при покупке автомобилей. Впрочем, в списке не предназначенных для продажи предметов значатся самые разные вещи, вплоть до стада коров.