07 июня 2017, 20:54

Политика

Власти Иракского Курдистана определились с датой референдума о независимости

Масуд Барзани Фото: ТАСС/snapshot-photography/B.Shamlo

Власти Иракского Курдистана намерены провести референдум о независимости региона 25 сентября 2017 года, сообщил в микроблоге Twitter старший помощник президента Иракского Курдистана Масуда Барзани Хемин Хаврами.

"Большая новость. Референдум о независимости курдистана намечен на 25 сентября 2017 года", – написал Хаврами.

Выборы в парламент и избрание руководства Иракского Курдистана намечены на 6 ноября 2017 года.

Иракский Курдистан – неофициальное название Курдского автономного района, имеющего статус широкой автономии в составе Ирака. Юридически статус района закреплен в конституции Ирака 2005 года.
