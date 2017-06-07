Власти Иракского Курдистана определились с датой референдума о независимости

Масуд Барзани Фото: ТАСС/snapshot-photography/B.Shamlo
Власти Иракского Курдистана намерены провести референдум о независимости региона 25 сентября 2017 года, сообщил в микроблоге Twitter старший помощник президента Иракского Курдистана Масуда Барзани Хемин Хаврами.
"Большая новость. Референдум о независимости курдистана намечен на 25 сентября 2017 года", – написал Хаврами.
Выборы в парламент и избрание руководства Иракского Курдистана намечены на 6 ноября 2017 года.