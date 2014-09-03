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Общество

03 сентября 2014, 20:32

4 сентября в Москве откроется круглосуточный стационар для детей с инвалидностью

реабилитация дети-инвалиды социальная сфера стационары медицина семейная и молодёжная политика

фото: ИТАР-ТАСС

Первый стационар, где с детьми-инвалидами будут круглосуточно работать медики, педагоги и психологи, откроется в четверг в Северо-Западном округе столицы. Как сообщила пресс-служба департамента соцзащиты, отделение для детей и подростков создано на базе Научно-практического центра медико-социальной реабилитации инвалидов, расположенного на Лодочной улице в Южном Тушино.

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Новое отделение поможет юным пациентам справиться с последствиями травм позвоночника, черепно-мозговых травм, ДЦП, врожденных аномалий опорно-двигательного аппарата. В стационар будут принимать детей и подростков от 4 до 18 лет, но здесь будет действовать служба ранней помощи для профилактики инвалидности у малышей от 1,5 до 4 лет с тяжелыми поражениями нервной системы и опорно-двигательного аппарата. Кроме того, в отделении будут работать мобильные бригады для реабилитации на дому.

Напомним, что открытие круглосуточного отделения для реабилитации юных пациентов анонсировалось в апреле 2014 года.

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