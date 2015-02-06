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06 февраля 2015, 14:10

Мастер-класс онлайн: как приручить и не погубить хищное растение

растения ботанический сад прямые трансляции Аптекарский огород МГУ Москва онлайн фестивали и праздники мастер-класс Сергей Куницын

Фото: пресс-служба "Аптекарского огорода"

Ботанический сад МГУ продолжает радовать посетителей захватывающими мероприятиями.

7 февраля в “Аптекарском огороде” пройдет мастер-класс по уходу за хищными растениями "Секреты хищных растений" с коллекционером и куратором Сергеем Куницыным.

Сергей Куницын расскажет гостям о характере, привычках и гастрономических предпочтениях своих питомцев. Посетители посмотрят тематическое видео об уходе за хищными растениями и приступят к практике, в ходе которой узнают о типичных ошибках домашнего ухода и получат ценные советы. После этого гости посетят Пальмовую оранжерею, где самые отважные с рук покормят хищные растения сверчками.

Попасть на мастер-класс можно только по предварительной записи. Количество мест ограничено. У тех, кто не успел или не смог записаться, есть возможность посмотреть прямую трансляцию мастер-класса на портале Москва онлайн, начало в 18.00.

  • Когда смотреть: 7 февраля, 18.00
  • Что: руководство по уходу за хищными растениями в домашних условиях
  • Кто: Сергей Куницын
  • Кому смотреть: ботаникам и любителям цветов
Сюжеты: Трансляции на m24.ru: смотрите скоро Москва онлайн

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