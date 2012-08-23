Проблема с местами в детсадах остается только в "новой" Москве

1 сентября почти 5 тысяч дошкольников в Москве пойдут в новые детские сады. Один из них посетил мэр Москвы. Он поручил отремонтировать 20 дошкольных учреждений, которые перешли из ведомственного подчинения

В целом проблемы мест в детских садах Москвы решены. Однако в дошкольных учреждениях новой Москвы пока еще будут очереди. Об этом сообщил мэр Москвы Сергей Собянин в ходе посещения нового детского сада на улице Генерала Тюленева.

По словам мэра, сейчас в новой Москве строятся пять новых детских садов. С остальными Сергей Собянин поручил разобраться руководителю московского департамента образования Исааку Калине. Тот пообещал, что ситуация с очередями в детские сады в проблемных районах будет решена к концу года.

По словам Исаака Калины, к началу учебного года введены в эксплуатацию 31 детский сад. 1 сентября в новые дошкольные учреждения пойдут почти 5 тысяч дошкольников.

В прошлом году в столице построили 25 детских садов. В планах властей - открыть еще 76 дошкольных учреждений до конца года. Также мэр поручил в оптимальные сроки отремонтировать 20 детсадов, которые перешли к департаменту образования из ведомственного подчинения.