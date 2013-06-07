На полигон в Подмосковье пытались провезти радиоактивные отходы

Фото: ИТАР-ТАСС

Сотрудники подмосковной полиции проводят проверку по факту утилизации радиоактивных отходов. Об этом M24.ru сообщил источник в правоохранительных органах региона.

По его словам, сигнал о том, что на ОАО "Полигон Тимохово" пытаются ввезти радиоактивные отходы, поступил в дежурную часть полиции Ногинского района 6 июня в 9.20.

"При проверке КАМАЗа сработали датчики излучения. Было установлено, что машина перевозила отходы, принадлежащие московской фирме "АЛОН-РА". В ходе проверки сотрудниками МЧС по Ногинскому району и Роспотребнадзора оказалось, что излучение происходит от мусорного контейнера и составляет 0,6 мкЗв/ч, что превышает норму в 2 раза, но угрозы заражения местности обнаружено не было", - пояснил собеседник.

КАМАЗ с радиоактивными отходами был доставлен в филиал фирмы "АЛОН-РА", располагающийся в Балашихе, для дальнейшей утилизации.