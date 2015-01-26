Половина обратившихся в центр "Содействие" врачей нашла работу

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Половина врачей, обратившихся в центр трудоустройства "Содействие", уже нашла новое место, сообщила журналистам начальник управления госслужбы и кадров правительства Москвы Александра Александрова. У остальных предложение о работе уже на руках, и они ожидают выхода на работу, передает корреспондент M24.ru.

Центр "Содействие" помогает трудоустроиться врачам и медсестрам, сокращенным в результате реорганизации городских медицинских учреждений. Он был открыт в конце ноября 2014 года. За декабрь туда обратились более тысячи медицинских работников. На горячую линию центра поступило более 2 тысяч звонков. В банке вакансий центра содержится более 18 тысяч предложений от различных работодателей.

Центр также помогает врачам и медицинскому персоналу устроиться на курсы повышения квалификации. На участие в переобучении уже подали заявки 146 медицинских работников. Из них 20 человек пошли на врачей общей практики. Сотрудники центра оказывают сокращенным медикам психологическую и юридическую помощь, учат их составлять резюме и проходить собеседования.

После сокращений врачи получают выплаты из бюджета 500 тысяч рублей, средний медицинский персонал - 300 тысяч рублей и младший медицинский персонал - 200 тысяч рублей. По данным центра "Содействие" на середину января 2015 года, компенсации выдали уже 1,2 тысячам медработников.