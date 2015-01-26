Форма поиска по сайту

Москва 24

Форма поиска по сайту

Работа

26 января 2015, 12:24

Половина обратившихся в центр "Содействие" врачей нашла работу

работа врачи трудоустройство центр Содействие

Фото: ТАСС/Сергей Бобылев

Половина врачей, обратившихся в центр трудоустройства "Содействие", уже нашла новое место, сообщила журналистам начальник управления госслужбы и кадров правительства Москвы Александра Александрова. У остальных предложение о работе уже на руках, и они ожидают выхода на работу, передает корреспондент M24.ru.

Центр "Содействие" помогает трудоустроиться врачам и медсестрам, сокращенным в результате реорганизации городских медицинских учреждений. Он был открыт в конце ноября 2014 года. За декабрь туда обратились более тысячи медицинских работников. На горячую линию центра поступило более 2 тысяч звонков. В банке вакансий центра содержится более 18 тысяч предложений от различных работодателей.

Ссылки по теме

Центр также помогает врачам и медицинскому персоналу устроиться на курсы повышения квалификации. На участие в переобучении уже подали заявки 146 медицинских работников. Из них 20 человек пошли на врачей общей практики. Сотрудники центра оказывают сокращенным медикам психологическую и юридическую помощь, учат их составлять резюме и проходить собеседования.

После сокращений врачи получают выплаты из бюджета 500 тысяч рублей, средний медицинский персонал - 300 тысяч рублей и младший медицинский персонал - 200 тысяч рублей. По данным центра "Содействие" на середину января 2015 года, компенсации выдали уже 1,2 тысячам медработников.

© 2012 – 2022

Настройки телеэфира    Перечень запрещенных в РФ организаций   

Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.

СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.

Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».

Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.

Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR

Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Информация о курсах валют предоставлена Центральным банком Российской Федерации. Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».

Партнёр Рамблера
  • Рейтинг@Mail.ru

закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

Яндекс.Метрика

Следите за новостями:

Больше не показывать