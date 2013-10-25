Мэрия предлагает усложнить въезд в страну семьям гастарбайтеров

Фото: ИТАР-ТАСС

Московские власти разработали пакет предложений по новому федеральному законодательству о мигрантах, рассказал M24.ru заммэра по вопросам социального развития Леонид Печатников. В частности, они предлагают ввести ограничения на въезд в Россию семей гастарбайтеров из безвиховых стран. "Сегодня житель стран СНГ может ввести свою семью без ограничений на срок его трудовой деятельности, а мы предлагаем ввести ограничения на въезд как для визовых стран", − отметил Леонид Печатников. То есть мигрант сможет привезти в Россию супругу и детей только в том случае, если он зарабатывает достаточно, чтобы их содержать. Его зарплата должна превышать прожиточный минимум в два раза. В Москве прожиточный минимум для трудоспособного населения в третьем квартале 2013 года должен составить 11 тысяч 913 рублей. Таким образом, иностранец, чтобы привезти в столицу с семьей, должен зарабатывать не менее 24 тысяч рублей в месяц. В противном случае его супруга или мать тоже должна будет получать разрешение и искать работу в России или приезжать к мигранту в гости как турист.

Мэрия также предлагает привязать выдачу патентов на работу у физических лиц к региональным центрам занятости. Сейчас этим занимается только Федеральная миграционная служба. Помимо этого, московские власти хотят повысить пошлину для работодателей за привлечение каждого иностранного работника в 2 раза: с 6 до 12 тысяч рублей. Чиновники также предлагают обязать работодателей доказывать необходимость привлечения приезжих из СНГ на отечественные предприятия. Сейчас такая норма действует только для трудовых мигрантов из визовых стран. Работодателей, привлекающих квалифицированных иностранцев, хотят заставить платить за них подоходный налог за три месяца вперед. Мэрия также предлагает ввести систему, позволяющую властям субъектов федерации самостоятельно определять списки рабочих мест, куда можно брать иностранцев.

Наконец, московские власти хотят внести поправки в Кодекс об административных правонарушениях, которые запретят недобросовестным работодателям, нарушающим миграционное законодательство, брать иностранцев в течение трех лет.

По словам Печатникова, предложения московских властей находятся на этапе юридической проработки, их проверяют на соответствие федеральному законодательству. "Работа ведется совместно с федеральными властями, по ее итогам будет выпущен совместный официальный акт, это может случиться в течение месяца", - пояснил заммэра.

Председатель комитета Госдумы по делам общественных объединений и религиозных организаций Ярослав Нилов поддержал предложения столичных властей. "Однако непонятно, как можно контролировать пребывание в Москве членов семей мигрантов, - отметил он. - Жители стран СНГ имеют полное право находиться на территории РФ в течение 90 дней как гости, и, как это предлагается ограничивать, не совсем понятно", − отметил Нилов.

Начальник УФМС по Москве Ольга Кириллова заявила, что поддерживает большую часть предложений московских властей. Вопросы у УФМС возникают только в связи с патентами, которые хотят выдавать через центры занятости. "В этом случае москвичи должны будут обращаться в центры занятости, если им понадобится нянечка или подсобный рабочий. Но вряд ли они захотят это делать", - полагает Кириллова.

Председатель комиссии Мосгордумы по социальной политике и трудовым отношениям Михаил Антонцев полагает, что самое важное - донести до федеральных властей потребность регионов управлять миграцией, исходя из собственной специфики. "Нужно позволить регионам обязать работодателей соблюдать не только миграционное и трудовое законодательство, но и региональные нормы при приеме на работу", - отметил Антонцев.

Напомним, ранее московские власти предложили полностью изменить миграционное законодательство страны, а не вносить в него многочисленные поправки.

Дарья Миронова