Власти Москвы решили привлекать на работу меньше граждан Китая

Фото: ИТАР-ТАСС

Власти столицы намерены сократить квоты на привлечение рабочей силы из Китая. Этим они опровергли информацию о возможном увеличении числа рабочих мест для мигрантов.

"За три года московское правительство не увеличило квоты на иностранную рабочую силу ни на одну единицу", - заявил глава столичного департамента труда и занятости населения Александр Кириллин.

"Что же касается Китая, то на 2013 год запланировано привлечь граждан этого государства на 10 процентов меньше, чем в текущем году", - добавил он в беседе с "Интерфаксом".

Недавно в некоторых СМИ была размещена информация, согласно которой московские власти увеличивают квоты для привлечения иностранцев, в том числе граждан Китая.

Однако это противоречит появившейся ранее новости о том, что квоты для гастарбайтеров в 2013 году будут сокращены. Согласно полученным тогда сведениям, квоты будут сокращены до ста тысяч человек. Власти намерены снижать эту цифру и в дальнейшем, чтобы заместить иностранную рабочую силу отечественными специалистами.

Сейчас в столице по квотам и патентам трудятся около 320 тысяч приезжих. Примерно столько же человек работают нелегально, сообщал тогдашний глава департамента труда и занятости Олег Нетеребский.