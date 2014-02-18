Учителя вошли в список самых высокооплачиваемых специалистов Москвы

Фото: ИТАР-ТАСС

Столичные врачи и учителя относятся к 25 процентам самых высокооплачиваемых специалистов в столице, сообщил 18 февраля руководитель департамента экономической политики и развития Москвы Максим Решетников.

"Благоприятная экономическая конъюнктура, столичный статус и рост производительности труда позволяют бюджетной сфере чувствовать себе так, как никогда в российской экономике и, думаю, так она себя не чувствовала в Советском союзе", - цитирует слова Решетникова Агенство "Москва".

Ранее Сергей Собянин сообщил, что средняя зарплата московских учителей приблизилась к 70 тысячам рублей.

За последние годы в Москве построено 30 новых школ и введены новые системы финансирования. Ежегодно на эти цели город выделяет до 200 миллиардов рублей.

Система образования будет развиваться. Но особое внимание нужно обратить на обеспечение безопасности в школах, отметил 11 февраля мэр столицы на заседании правительства города.

За последние 20 лет средняя зарплата столичных медиков выросла почти в 20 раз – с 5 тысяч рублей до 72 тысяч. Сегодня заработок врача в полтора раза больше прожиточного минимума в Москве, сообщила в эфире телеканала "Москва 24" депутат Мосгордумы Людмила Стебенкова.

По ее словам, это заслуга новой системы оплаты труда. "Сегодня много внимания уделяется вопросам здравоохранения: материальной базе и оплате труда. А в первом созыве Мосгордумы я была вынуждена организовывать гуманитарную помощь в поликлиниках, тогда раздавали продовльственные наборы", - отметила Стебенкова.