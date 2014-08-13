Беженцы c Украины покинут Подмосковье через три месяца

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Беженцы из Украины покинут пункты временного размещения в Подмосковье максимум через три месяца, поскольку регион больше не выдает статус временного убежища. Об этом сообщили M24.ru в министерстве социальной защиты населения Московской области. ФМС России предлагает закрыть все лагеря беженцев в России. В этом случае пункты для переселенцев в столичном регионе станут трехдневными: за этот срок власти должны будут помочь украинцам найти работу в другом регионе. Cейчас в Подмосковье действуют девять пунктов временного размещения граждан Украины, трехдневных пунктов, скорее всего, будет не более трех.

"Московская область больше не предоставляет временное убежище гражданам Украины, так что если пункты временного размещения останутся, то люди в них будут жить еще максимум три месяца. Если же будет принято постановление федерального правительства о закрытии пунктов размещения беженцев, то мы закроем все. Вместо них будут действовать пункты размещения, в которых граждане Украины смогут находиться только три дня. За это время мы поможем им найти возможность для переезда в другой регион", - пояснили в министерстве.

В Подмосковье расположено девять пунктов временного размещения беженцев с Украины. В них находится 441 человек, в том числе 167 детей. Трехдневных пунктов будет меньше, возможно три. Всего в область с юго-востока Украины приехали 10689 человек, большинство разместилось у родственников и знакомых. На территории Московской области уже родились 47 детей. В конце июля глава подмосковного управления ФМС Олег Молодиевский сообщил, что за статусом временного убежища к ним обратилось порядка 2,5 тысячи украинцев, положительный ответ получили 300 человек. Остальным дадут временное убежище в других регионах, но больше заявлений Московская область принимать не будет. Отметим, что Подмосковье прекратило предоставлять временное убежище украинцам, поскольку исчерпало квоту, выделенную правительством РФ под эти цели.

"Мы договариваемся с администрациями других субъектов, в которые могли бы переехать граждане Украины", - пояснили в министерстве соцзащиты, заверив, что "на улице никто не останется".

На днях Брянская, Архангельская область, Хабаровский и Забайкальский края заявили, что готовы предоставить временное убежище и работу гражданам Украины.

Напомним, в понедельник, 11 августа, ФМС России опубликовала проект постановления правительства, согласно которому до 1 сентября 2014 года все пункты временного размещения граждан Украины должны быть ликвидированы. Лагеря беженцев находятся в Московской области, а также Белгородской, Брянской, Воронежской, Курской, Ленинградской, Ростовской областях, в Санкт-Петербурге, Крыму и Севастополе. В пресс-службе ФМС России пояснили M24.ru, что пока окончательного решения, будут ли закрыты пункты размещения беженцев, не принято. "Это только проект постановления, который вывешен для обсуждения. Будет ли он принят и в каком виде, пока непонятно", - отметили в пресс-службе.

Начальник управления ФМС по Москве Ольга Кириллова напомнила, что в Москве пунктов временного размещения граждан Украины вообще нет. "Люди, прибывающие с Украины, живут у знакомых и родственников и не претендуют на размещение во временных пунктах", - пояснила Кириллова.

По словам председателя исполкома Форума переселенческих организаций Лидии Графовой, беженцев из Украины надо было с самого начала предупредить, что на работу в столичном регионе они вряд ли смогут массово устроиться. "В Московской области огромные очереди на получение временного убежища. Можно переселить людей в другие регионы, где есть рабочие места, но делать это нужно по-человечески: объяснить людям, где есть вакансии, какие условия их ждут. Беженцы, которые живут в пунктах временного размещения, не могут сами ничего узнать, у них даже нет интернета", - сказала Графова.

Председатель комитета "Гражданское содействие" Светлана Ганнушкина полагает, что беженцам надо помогать устраиваться самостоятельно. "Надо предоставить беженцам возможность устроиться на работу. Для этого иностранный гражданин должен получить либо разрешение на работу, либо официальный статус, который дает право на такое разрешение: статус беженца, временное убежище, разрешение на временное проживание или вид на жительство. Устроившись на работу, человек сможет сам снимать жилье, и государство не будет его содержать. Люди, которые долго живут в пунктах временного размещения, впадают в депрессию, у них опускаются руки от того, что они ничего не делают", - пояснила Ганнушкина.

По данным правозащитников, несколько десятков человек получили статус беженцев. По информации ФМС от 11 августа, в России находится около 500 тысяч вынужденных переселенцев с Украины. Порядка 140 тысяч человек обратилось за временным убежищем и разрешением на временное проживание, 60 тысяч человек получили временное убежище. В Москве временное убежище получили около двух тысяч украинцев. На прошлой неделе столица перестала выдавать гражданам Украины убежище.

София Сарджвеладзе