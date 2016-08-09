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Общество

09 августа 2016, 17:05

Центр занятости молодежи трудоустроил более 650 человек за 100 дней

работа образование трудоустройство семейная и молодёжная политика

Фото: m24.ru/Александр Авилов

Центр занятости молодежи Москвы за 100 дней своей работы устроил на работу 653 человека, сообщил директор учреждения Роман Шкут. Он также добавил, что за этот период в центр для трудоустройства обратилось 3300 человек.

На сегодняшний день центр привлек множество крупных компаний и привлек к сотрудничеству 221 работодателя. Сейчас в базе организации содержатся 5480 вакансий и 1864 резюме соискателей. По словам Шкута, к ним обращаются не только молодые специалисты и студенты, но и школьники. Так, этим летом желание поработать возникло у 1579 несовершеннолетних жителей Москвы.

Центр работает в режимах онлайн и офлайн. В первом случае это интернет-портал czmol.ru, где каждый может разместить вакансию или оставить свое резюме. Здесь также можно посмотреть трансляции различных тренингов и семинаров. Офлайн-площадка ведет личный прием и консультации москвичей по вопросам трудоустройства и обучения, организует мастер-классы и встречи с работодателями.

Где и как заработать молодежи

Обратиться за помощью в поиске работы в Центр занятости молодежи Москвы могут все желающие от 14 до 30 лет абсолютно бесплатно. Специалисты центра помогут им выбрать подходящую профессию, попасть на стажировку и устроиться на постоянную работу. За успехами соискателей следят кураторы. Ожидается, что подобная система поможет молодым людям гарантированно получить работу в течение месяца с момента обращения.

Вопрос трудоустройства молодежи стал особенно актуальным в последнее время. Заместитель руководителя Департамента труда и соцзащиты населения Андрей Бесштанько рассказал что в 2015 году в центры занятости обратилось практически в два раза больше выпускников, чем в 2013 году. По его словам, каждый четвертый безработный житель Москвы – представитель молодежи в возрасте от 16 до 29 лет. К тому же, департамент ежегодно фиксирует рост количества обращений выпускников в центры занятости, и если в 2013 году таких было 2773 человека, то в 2015 году количество увеличилось до 4074 человек.

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Бесштанько также добавил, что вместе с открытием Центра занятости молодежи выпускникам предусмотрены дополнительные гарантии при трудоустройстве, для них реализуются программы временной занятости, программы стажировок и прочее.

Ранее сообщалось, что в ближайшее время на портале Центра молодые люди смогут оставлять отзывы о работодателях, с которыми в будущем смогут ознакомиться все соискатели, обратившиеся за помощью в трудоустройстве.

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