На столичных стройках для рабочих ввели "сиесту"

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В связи с сильной жарой на столичных стройках ввели "сиесту". Устроить рабочим дополнительные перерывы рекомендовал крупным застройщикам профсоюз строителей Москвы. По словам представителей организации, с приходом аномальной жары им начали поступать жалобы от рабочих, неудовлетворенных условиями труда.

"Мы направили в крупные организации письма с просьбой каким-то образом решить проблему. Руководители были не против, пошли нам навстречу", - цитирует сотрудника технической инспекции профсоюза Агентство "Москва".

Так, на московских стройплощадках появились резервуары с питьевой водой и баки с обычной - ею можно помыться в течение рабочего дня. Кроме того, были установлены тенты, введены перерывы и "сиеста" - дополнительное время для отдыха после обеда.

По словам представителя профсоюза строителей, в компаниях-застройщиках ранее была введена должность уполномоченного по охране труда. Его выбирают сами коллеги, работник ведет специальный журнал контроля и отмечает, какие недочеты на той или иной стройплощадке необходимо устранить.

Отметим, что в профсоюз строителей Москвы входит одиннадцать организаций: ОАО "Главмосстрой", ЗАО "СУ-155", ОАО "ПИК-Индустрия", ОАО "ДСК-1", ЗАО "Моспромстрой", ЗАО "Мосстроймеханизация-5", ЗАО "Мосфундаментстрой-6", Московская инжернерно-строительная компания, ОАО "Мосинжстрой", ОАО "Москапстрой", ОАО "Мосремстрой".

Напомним, что в понедельник, 4 августа, в столице снова ожидается сильная жара. В период с 14.00 до 19.00 воздух прогреется до 30 градусов. Дождей в городе не ожидается, однако, по прогнозам синоптиков, осадки могут выпасть во вторник. При этом всю неделю воздух в Москве будет прогреваться до 28-30 градусов.

Июль стал самым засушливым в истории метеонаблюдений в Москве. За весь месяц выпало около 4 миллиметров осадков, что составляет всего 5 процентов от месячной нормы. В августе сильная жара продолжилась - как в Москве, так и в Подмосковье. 2 августа столбики термометров местами поднимались до +35 градусов. Впрочем, в субботу в Москве и Подмосковье прошли дожди.