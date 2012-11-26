Партия "Правое дело" предлагает открывать публичные дома

Фото: ИТАР-ТАСС

Партия "Правое дело" намерена включить в свою программу призыв легализовать проституцию, если данную инициативу поддержат россияне. Об этом "Известиям" сообщил лидер партии Андрей Дунаев.

По его словам, "Правое дело" хочет не облегчить доступ к "жрицам любви", а привлечь внимание к "проблеме, что эти женщины работают в совершенно невыносимых условиях, используются как рабыни".

Дунаев подчеркнул, что проституткам необходимо предоставить такие же права, как и другим гражданам страны.

"Нужно делать официальные публичные дома, разрешать им объединяться, чтобы открывать салоны и легально работать. Эти женщины должны иметь возможность проходить регулярные медицинские обследования и претендовать на пенсионные отчисления", - добавил лидер "Правого дела".

Однако прежде чем выдвигать данную инициативу, партия намерена узнать отношение граждан к этой проблеме. "Правое дело" уже провело предварительные переговоры по условиям проведения опросов с лучшими в стране социологическими центрами.