Жилье построят на месте промзоны "Бескудниково"

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Жилье построят на территории промзоны № 49 "Бескудниково", сообщает пресс-служба Москомстройинвеста. Проект планировки территории одобрила 22 декабря градостроительно-земельная комиссия Москвы во главе с Сергеем Собяниным.

Застраиваемый участок ограничен улицей Илимская, проектируемым проездом 4652, земельными участками и железной дорогой Савеловского направления. На площади более 34 гектаров инвестор возведет свыше 259 тысяч квадратных метров комплексной жилой застройки.

Помимо жилья на территории промзоны построят два блока начальных классов на 605 мест и встроенный детский сад вместимостью 270 мест, рассказал председатель Москомстройинвеста Константин Тимофеев.

Для улучшения транспортной доступности района до четырех полос расширят улицу Илимская. Также реконструируют проектируемый проезд № 4651, чтобы можно было напрямую выезжать на улицу Абрамцевская.

Когда строительство завершат в районе появится более трех тысяч дополнительных рабочих мест. Проект планировки территории рассмотрят на публичных слушаниях.