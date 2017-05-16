Что построят в моем районе: производственное здание на Нахимовском проспекте

Изображение: mke.mos.ru

Производственное здание построят на пересечении Нахимовского проспекта и улицы Кржижановского, сообщает пресс-служба Москомархитектуры.

Его пристроят к уже существующему 8-этажному зданию фирмы "Черемушки". Тем самым, угол двух улиц получит архитектурное завершение.

В новом 7-этажном здании расположатся цех по пошиву одежды, склады и столовая для персонала на 136 человек. Общая площадь здания составит почти 10 тысяч квадратных метров, а облик здания определят эффектный остекленный угол, гладкие алюминиевые панели и керамическая плитка терракотового оттенка.

По словам главного архитектора Москвы Сергея Кузнецова, наряду с реновацией территорий столичных промзон, в столице осуществляется локальное строительство современных производственных комплексов.