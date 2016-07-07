В промзоне "Медведково" появится технологический и логистический центры

Фото: m24.ru/Михаил Сипко

Градостроительно-земельная комиссия правительства Москвы одобрила строительство логистического и технологического центров на Чермянской улице.

Строительство центров – часть проекта реорганизации промзоны "Медведково" как перспективной промышленно-производственной территории.

Площадь логистического центра составит 53,4 тысячи квадратных метров, технологического – 27,9 тысячи. Также там будет подземная парковка на 330 мест и плоскостная на 107 мест.

Сейчас на участках, планируемых к застройке, расположены заброшенные здания складской базы.