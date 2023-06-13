Юрист рассказала, что грозит нетрезвому капитану танкера за ЧП на реке Лене

В Иркутской области на реке Лене 12 июня столкнулись два танкера, один из которых перевозил бензин. В результате этого часть горючего попала в воду. В ближайшем к месту происшествия районе власти объявили режим ЧС, возбуждено уголовное дело. Рассказываем подробности и разбираемся, что грозит виновникам случившегося.



Утечка горючего

В районе поселка Алексеевск в Киренском районе Иркутской области 12 июня на реке Лене столкнулись два танкера. Одно из суден – "Ерофей Хабаров" – перевозило 832 тонны бензина. Второе (ТР-901) находилось в порту на ремонте. "В результате столкновения у "Ерофея Хабарова" была повреждена одна из емкостей. В ней было 138 тонн топлива. Оно начало выливаться в акваторию", – рассказал губернатор Иркутской области Игорь Кобзев.

Из-за ЧП никто не пострадал, саму утечку удалось быстро ликвидировать. Однако в воду могло попасть от 60 до 90 тонн АИ-92, уточнили власти региона. В Киренском районе был объявлен режим ЧС. По предварительной информации, причиной инцидента стало нарушение правил судовождения.





из заявления пресс-службы правительства Иркутской области Согласно медицинскому освидетельствованию, капитан танкера ("Ерофей Хабаров". – Прим. ред.) находился в состоянии алкогольного опьянения, судном управлял помощник капитана.

Собственник судна "Ерофей Хабаров" сообщил об аварии с задержкой более чем на час, добавил глава ГУ МЧС России по Иркутской области Вячеслав Федосеенко. По его словам, это повлияло на масштаб случившегося и скорость реагирования спасателей. По факту разлива горючего возбуждено уголовное дело по двум статьям. Речь идет о нарушении правил безопасности движения и эксплуатации внутреннего водного транспорта, а также о нарушении правил охраны окружающей среды при производстве работ.



Придется ответить

Фото: Восточное межрегиональное следственное управление на транспорте СК России



Из-за аварии в зоне возможной чрезвычайной ситуации могут оказаться расположенные ниже по течению Лены 11 населенных пунктов, но угрозы для жизни людей нет. Об этом заявили в пресс-службе ГУ МЧС по региону. Люди обеспечены питьевой водой из скважин, уточнили в местном Роспотребнадзоре. В некоторых населенных пунктах созданы рабочие группы, которые, в частности, следят, чтобы жители не использовали речную воду ни для собственных потребностей, ни для животных.

Глава Росприроднадзора Светлана Радионова сообщила, что из-за сильного течения попавший в реку бензин уже разнесло. "Будем выяснять, сколько бензина попало в акваторию. Течение очень сильное, поэтому нефтесодержащую жидкость разнесло уже далеко. Запросим данные у транспортной полиции и возьмем пробы. После этого сможем судить об ущербе природе", – написала она в своем телеграм-канале.

В свою очередь, юрист Алла Георгиева рассказала Москве 24, что положительный результат медосвидетельствования на опьянение является основанием для привлечения капитана "Ерофея Хабарова" к дисциплинарной ответственности. "Трудовой договор с таким работником будет расторгнут", – отметила она.





Алла Георгиева юрист Если при разбирательстве выяснится, что капитан​ столкнувшегося​ судна​ имел возможность принять меры для того, чтобы уйти от столкновения, но не сделал этого, чем создал меры серьезной опасности судну, экипажу, то он понесет уголовную ответственность в виде лишения свободы сроком до одного года.

Кроме того, уголовная ответственность распространяется и на владельца судна. В частности, за загрязнение окружающей среды и несвоевременное сообщение о происшествии. "Помимо прочего, наступит имущественная ответственность: вред, причиненный физическими и юридическими лицами в результате столкновения, должен быть возмещен в полном объеме", – комментирует юрист.

Владелец пострадавшего судна может предъявить претензии к виновнику и получить возмещение ущерба в течение 30 дней, подытожила Георгиева.

