Конфликт из-за шлагбаума: жители дома в Южном Тушине попали в финансовую блокаду

Жители одного из домов в Южном Тушине попали в финансовую блокаду: председатель многоэтажки требует деньги за новый шлагбаум и перекрыл въезд во двор. На территорию дома не может заехать даже спецтранспорт, спасателям приходится пешком добираться к нужному подъезду, передает телеканал "Москва 24".

За установку шлагбаума большинство жильцов отказываются платить принципиально. Старшая по дому, заказавшая его монтаж, требует взнос в размере 13 тысяч рублей с каждого автовладельца, а их 22 человека. Посчитав, жители поняли, что устройство стоит слишком дорого – около трехсот тысяч рублей. При этом ежемесячная абонентская плата в тысячу рублей также вызывает много возмущения, поскольку ни квитанций, ни чеков, подтверждающих стоимость оборудования, женщина не предоставила.

Жильцы сетуют, что абонентская плата, назначенная старшей по дому, слишком высокая и утверждают: их соседи из расположенных неподалеку домов за тот же шлагбаум во дворе платят всего 60 рублей в месяц.

Также жителей возмущает принцип работы шлагбаума. Например, на территорию дома не может попасть полицейский автомобиль, приехавший на вызов. Кроме того, "не пускают" туда и некоторых жильцов, вовремя не оплативших въезд: старшая по дому, по словам местных, дает диспетчерам указание, кого нельзя впускать.

"Стоимость установки одного шлагбаума со всем необходимым оборудованием, включая GSM-модуль, прокладку кабеля, заливку основания, установку оборудования, стоит порядка 100 тысяч рублей. Диспетчеризация объекта для категории от 50 до 101 квартир в месяц должна составлять около 6 300 рублей", – прокомментировал заместитель руководителя компании по установке шлагбаумов Константин Калинин.

Эксперт специализированного рынка считает, что цена завышена. Адвокат, изучив протокол собрания, на котором было решено поставить шлагбаум, заключил, что строка платежей в документе не прописана. Юрист советует автовладельцам оставаться непреклонными и не оплачивать выдуманные счета.