Каждый пятый старшеклассник хочет стать руководителем - исследование

Фото: ИТАР-ТАСС

Большинство московских школьников хотят работать управленцами, экономистами и пиар-менеджерами. Об этом сообщили М24.ru в городском центре профессионального и карьерного развития.

Профессиональной ориентацией учеников столичных школ занимается Городской центр профессионального и карьерного развития. По информации, полученной через систему интеллектуальных кабинетов школьников, среди самых желанных должностей лидирует "руководитель". Управлять другими людьми хотели бы в будущем 20 процентов десятиклассников. Второе место в рейтинге популярности делят между собой специальности "экономист" и "пиар-менеджер": каждой из них досталось по 15 процентов голосов. Далее следуют профессии в области информационных технологий, психологии, юриспруденции и искусства.

Работа врачей и инженеров привлекает подростков меньше всего – ее указали меньше пяти процентов учащихся.