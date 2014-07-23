Каждый пятый старшеклассник хочет стать руководителем - исследование

Фото: ИТАР-ТАСС
Большинство московских школьников хотят работать управленцами, экономистами и пиар-менеджерами. Об этом сообщили М24.ru в городском центре профессионального и карьерного развития.
Ссылки по теме
Профессиональной ориентацией учеников столичных школ занимается Городской центр профессионального и карьерного развития. По информации, полученной через систему интеллектуальных кабинетов школьников, среди самых желанных должностей лидирует "руководитель". Управлять другими людьми хотели бы в будущем 20 процентов десятиклассников. Второе место в рейтинге популярности делят между собой специальности "экономист" и "пиар-менеджер": каждой из них досталось по 15 процентов голосов. Далее следуют профессии в области информационных технологий, психологии, юриспруденции и искусства.
Работа врачей и инженеров привлекает подростков меньше всего – ее указали меньше пяти процентов учащихся.
Интеллектуальные кабинетыИнтеллектуальные кабинеты школьников – виртуальная профориентационная система, созданная в рамках Программы профориентации Городского центра профессионального и карьерного развития. Уже 890 школ Москвы участвуют в программе профориентации, и в интеллектуальных кабинетах зарегистрированы порядка 16 тысяч столичных десятиклассников. После процедуры регистрации, получив пароль, они могут зайти в свой личный кабинет, указать желаемую специальность и пройти тестирование. По результатам теста им предлагают пройти уже не виртуальную, а реальную практику у потенциальных работодателей. Формат практических занятий может быть разным: экскурсии, мастер-классы и даже временное трудоустройство. На практике они получают достоверную информацию о профессии, что помогает в более осознанном выборе вуза.
Сайты по теме