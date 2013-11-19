Ночная ярмарка вакансий пройдет в Центральном доме предпринимателя

В ночь с 23 на 24 ноября в Центральном доме предпринимателя состоится необычная ярмарка вакансий – она начнет свою работу под покровом темноты. Ночь карьеры, на которую соберутся работодатели и соискатели, пройдет в рамках Всемирной недели предпринимательства.

Посетители ночной ярмарки вакансий смогут пообщаться с представителями различных компаний в неформальной обстановке, принять участие в дискуссиях, тренингах и мастер-классах. Можно будет, кроме того, проявить свои творческие таланты на мозговых штурмах, бизнес-играх и конкурсах.

Вход на Ночь карьеры бесплатный, необходимо только зарегистрироваться.