19 ноября 2013, 20:11

Ночная ярмарка вакансий пройдет в Центральном доме предпринимателя

В ночь с 23 на 24 ноября в Центральном доме предпринимателя состоится необычная ярмарка вакансий – она начнет свою работу под покровом темноты. Ночь карьеры, на которую соберутся работодатели и соискатели, пройдет в рамках Всемирной недели предпринимательства.

Посетители ночной ярмарки вакансий смогут пообщаться с представителями различных компаний в неформальной обстановке, принять участие в дискуссиях, тренингах и мастер-классах. Можно будет, кроме того, проявить свои творческие таланты на мозговых штурмах, бизнес-играх и конкурсах.

Вход на Ночь карьеры бесплатный, необходимо только зарегистрироваться.

Всемирная неделя предпринимательства проходит в столице с 18 по 24 ноября. Организаторы намерены провести за это время около 200 мероприятий. Неделя предпринимательства проводится в различных странах мира с 2006 года. В этом году в проекте принимает участие 140 стран.

